Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Ваше превосходительство,

От имени правительства Китайской Народной Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный армянский народ с Днем независимости Армении и направляю свои наилучшие пожелания.

В течение прошедших лет дружественное сотрудничество между Арменией и Китаем благодаря совместным усилиям неуклонно и динамично развивалось. Тесные двусторонние контакты на высоком уровне и политическое взаимное доверие постоянно укрепляются, сотрудничество в различных сферах углубляется, принося реальную пользу в жизни наших народов. Китайская сторона придает большое значение роли Армении в качестве партнера в совместной реализации инициативы “Один пояс и один путь”.

Я готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений между нашими двумя странами и обеспечения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Желаю Вашей стране процветания, а дружественному армянскому народу - мира и благополучия.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и всяческих успехов”.