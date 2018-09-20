Дональд Трамп направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Дня независимости

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Уважаемый г-н премьер-министр,

От имени народа США поздравляю Вас и народ Армении с 27-летием независимости.

В этом году у Армении разные причины для празднования. Мирное, народное движение открыло новую эпоху в Армении, и мы готовы работать с Вами, чтобы помочь воплотить в жизнь волю вашего народа по искоренению коррупции, созданию независимой судебной системы и основанного на политической и экономической конкуренции представительского и подотчетного управления, утверждению верховенства закона.

Мы благодарим Вас за уверенное партнерство на различных платформах, в частности, за Ваше участие в миссиях НАТО и принятие сирийских беженцев.

В предстоящие месяцы появятся возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которое может открыть новые возможности для армяно-американского партнерства. Будучи членом Минской группы ОБСЕ, США готовы работать с Вами в поисках долгосрочного и мирного урегулирования конфликта.

В этом году также отмечается 100-летием Первой Армянской Республики и армяно-американской дружбы. Надеюсь, что наше партнерство, которое началось 100 лет назад, еще больше укрепится. По случаю этого уникального юбилейного года я направляю свои наилучшие пожелания Вам и народу Армении”.