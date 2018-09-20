Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну

По случаю Праздника Независимости Республики Армения поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Уважаемый Никол Воваевич,

Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня Независимости.

Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и духовной близости.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнерского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам России и Армении, идет в русле упрочнения региональной безопасности и стабильности.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – благополучия и процветания”.