Уверен, что у политических деятелей есть достаточно воли, чтобы поставить нашу страну на рельсы необратимого развития: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию парламента Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил:

“Многоуважаемый президент Республики Армения,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания Республики Армения,

Многоуважаемый президент Республики Арцах,

Ваше Святейшество,

Дамы и господа,

Сегодня мы отмечаем 100-летие парламента Армении или Армянской парламентской традиции, и это знаменательное событие, хотя 100 лет не так много для народа, который имеет традицию государственности, которая насчитывает несколько тысячелетий. Но эти 100 лет имеют решающее значение для нашего государственного сознания, поскольку наличие парламента в качестве высшего законодательного органа означает, что основной движущей силой государственного управления является воля народа и выбор народа.

Это самое важное значение существования парламента в стране, когда народ является единственным, незаменимым и исключительным источником власти. В этой связи мы действительно вступили в важный период, когда номинальная власть народа превращается в настоящую, де-факто власть народа. Конечно, невозможно не оценить роль армянских парламентов в истории трех республик. Эти парламенты сыграли исключительную роль, особенно в истории Первой Армянской Республики, а также в истории Третьей Республики.

Очень важно отметить, что важнейшим источником эффективности и легитимности любого парламента является воля народа, и парламент должен выражать те настроения, те намерения, те мечты, тот выбор, который делают граждане Республики Армения. И в этом отношении я считаю крайне важным, чтобы армянские парламенты никогда не сталкивались с такой проблемой, с таким вопросом, насколько они отражают выбор и волю народа.

Это очень важная задача в плане синхронизации, идентификации нашей действительности и системы государственного управления, и я убежден, что мы как одно общество, как одно государство, как один народ, который смог осуществить беспрецедентную и исключительную политическую революцию в истории человечества, сможем решить проблемы, которые существуют в текущей повестке внутриполитической жизни, в том числе в рамках принципов и подходов, озвученных председателем Национального Собрания.

Я хочу поздравить всех нас со 100-летием парламента Армении и выразить убежденность в том, что наша парламентская традиция продолжится еще в течение очень длительного времени, и рядом с двумя нулями у нас будет третий ноль и т.д.

Республика Армения, парламент Армении должны существовать вечно, и я согласен с тем, что мы должны смотреть на нашу историю, нашу миссию, нашу деятельность не в перспективе одного дня, одного месяца, одного года или десятилетия, а в перспективе столетий, потому что то, что мы делаем сегодня, найдет свое отражение через 100, 200 или 300 лет.

И я убежден, что в Республике Армения, у армянского народа, у политических деятелей Армении достаточно навыков, воли и мудрости, чтобы поставить нашу страну, наше государство, нашу Конституцию и народ на рельсы необратимого развития, что станет залогом вечного существования нашего народа и нашей государственности.

Я поздравляю всех нас с 100-летним юбилеем парламента Армении. Спасибо”.

Далее Никол Пашинян посетил открывшийся музей Национального Собрания Республики Армения, ознакомился с представленными на выставке фотографиями.