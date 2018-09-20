Президент Армен Саркисян присутствовал на мероприятии, посвящённом 100-летию Парламента Армении

Президент Республики Армен Саркисян сегодня присутствовал на юбилейном мероприятии, посвящённом 100-летию Парламента Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян выступил с речью:

«Ваше Святейшество,

Многоуважаемый господин Премьер-министр,

Многоуважаемый Председатель Национального Собрания,

Многоуважаемый Президент Республики Арцах,

Уважаемые депутаты,

Дорогие соотечественники,

Уважаемые представители дипломатического корпуса,

Дамы и господа,

Прежде всего, позвольте присоединиться ко всем тем поздравлениям, которые сегодня звучат и будут звучать по случаю 100-летия Армянского Парламента.

Несколько месяцев назад мы торжественно отметили 100-летие провозглашения Первой Республики Армения. А завтра, опять же в торжественной атмосфере, будем отмечать годовщину Независимости Республики Армения, что придаёт особый смысл сегодняшней церемонии.

Через века мы смогли остаться верными нашей идентичности и ценностям. Мечту о том, чтобы иметь государство мы лелеяли в себе и, наконец, превратили в реальность. Армянская государственность, которая провозглашена на этой территории исторической Армении – абсолютная ценность. Абсолютная ценность не только для всех граждан Республики Армения, но также для всех армян мира.

В каждом из нас, наряду с самосознанием армянской идентичности, также есть частица государственности. На различных исторических этапах идея государственности в нашей душе и мыслях была непрерывно, даже если мы не имели государства. Эта идея была в нас сильной, даже в то время, когда мы составляли часть разных империй. Во время отсутствия государства государственность существовала в форме наших поисков свободы, в нашей вере, борьбе и частых восстаниях. Мы никогда не отказывались от этой идеи, по праву считая, что она является неотъемлемой частью нашей системы ценностей.

Конечно, время подвергает испытаниям и нас, как народ, и наше государство, и нашу систему ценностей. Кризис системы ценностей может привести также к кризису государственности. 100 лет назад, когда провозглашалась Первая Республика Армения, наряду с государствами под ударом находились также исповедуемые нами ценности, наша идентичность, церковь, язык, наша мечта.

С глубоким осознанием своего места, роли и национальной идентичности в мире мы должны продвигать наше государство. Армения принадлежит всем армянам мира, от Еревана до Степанакерта, от Парижа до Вашингтона, от Москвы до Бейрута, от Калькутты до Буэнос-Айреса и везде.

Дорогие коллеги,

100 лет назад, в начале 20 века, первому Парламенту Армении выпала историческая роль. В истории независимой Армении он был единственным законодательным органом, который сформировался не в результате выборов, а в результате политической договорённости и стал достойным первенцем армянского парламентаризма.

В конце 20 века важная миссия выпала Верховному Совету Армении, который последовал за Верховным Советом Советской Армении. Более года, до первых президентских выборов, он осуществлял государственное управление в третьей Республике Армении.

В 21 веке, при третьей Республике Армении мы вновь выбрали путь парламентского управления. Нынешняя Армения является парламентской республикой. Национальному Собранию выделена важнейшая роль и, конечно, миссия, которая является также его конституционной обязанностью.

Уважаемые коллеги,

Развитый парламентаризм – одно из важнейших свидетельств представительской демократии. Парламентаризм не может развиваться без развития гражданского общества.

Последние весенние события показали, сколь влиятельным может быть общественное требование изменений.

Сегодня содержание государственности необходимо дополнить энергией новой Армении, целеустремлённостью и стойкой верой в будущее и твёрдой волей. И власть, и гражданское общество должны стать ответственными за всё то, что происходит в нашей стране. Осознание ответственности – свидетельство мудрости и власти, и гражданского общества, и всего нашего народа.

Вновь поздравляю со 100-летним юбилеем Армянского Парламента. Всех граждан Республики Армения, всех армян мира, всех друзей Армении поздравляю с завтрашним светлым праздником – годовщиной Независимости Республики Армения, желаю мира, прогресса и оптимизма».

В конце торжества президент Республики посмотрел фильм, посвящённый 100-летию учреждения Парламента Армении, а также посетил открывшийся музей Национального Собрания Республики Армения.