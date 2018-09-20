Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян был допрошен по делу о прослушке его разговора с начальником Специальной следственной службы.

Как сообщает Арменпресс, Артур Ванецян не уточнил детали допроса, только сказал, что подписал документ о неразглашении тайны предварительного следствия.

«В эпоху техники что-то всегда идет на шаг впереди, и в технике есть уязвимые места, я ничего не скрываю, я говорю и могу дать ответ за каждое слово и за каждый поступок», - сказал Артур Ванецян.

Директор СНБ отметил, что ответы на все вопросы даст предварительное следствие. Он подчеркнул, что, поскольку дело касается непосредственно его, он не вмешивается.

Коснувшись ареста на счета брата третьего президента Армении Александра Саркисяна, директор Службы национальной безопасности сказал, что арест не снят.