Во дворе Национального Собрания Армении отмечается 100-летний юбилей формирования парламента Армении. Как сообщает Арменпресс, в мероприятии принимают участие президенты Армении и Арцаха Армен Саркисян и Бако Саакян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй, спикеры парламентов двух армянских государств, а также депутаты НС разных созывов.

Спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с речью, представив историю создания и деятельность парламента Армении на протяжении ста лет.