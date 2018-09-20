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Во дворе Национального Собрания Армении отмечается 100-летний юбилей формирования парламента


Во дворе Национального Собрания Армении отмечается 100-летний юбилей формирования парламента Армении. Как сообщает Арменпресс, в мероприятии принимают участие президенты Армении и Арцаха Армен Саркисян и Бако Саакян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй,  спикеры парламентов двух армянских государств, а также депутаты НС разных созывов.

Спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с речью, представив историю создания и деятельность парламента Армении на протяжении ста лет.




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