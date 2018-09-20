Президент Армении принял Эрикa Эсраилянa и Джинa Блокa

Президент Армении Армен Саркисян принял сегодня известного американского врача армянского происхождения, одного из руководителей медицинского колледжа имени Дейвида Гефена Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA), продюсера рассказывающего о Геноциде армян голливудского фильма “Обещание”, докторa Эрикa Эсраилянa и ректорa Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, биологa, академикa Джинa Блокa. Гости прибыли в Ереван по приглашению президента Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Джин Блок отметил, что очень впечатлен своим первым визитом в Армению. Отметив, что знаком с Арменией и армянским народом благодаря армянской общине США, Блок сказал, что в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса учится, преподает и работает большое количество армян.

Президент отметил важность развития и углубления сотрудничества между Калифорнийским университетом Лос-Анджелеса и армянскими вузами, что создает новые возможности для молодежи, чтобы совершенствоваться.