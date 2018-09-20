По случаю Дня Независимости президент Армении продолжает получать поздравления

По случаю Дня Независимости Республики Армения президент Республики Армен Саркисян продолжает получать поздравления от руководителей разных стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президент Украины Петро Порошенко в своём поздравительном послании выразил уверенность, что реализация существующего в двусторонних отношениях потенциала, а также многовековые дружественные связи народов двух стран будут способствовать укреплению основанного на взаимопонимании и взаимном уважении диалога.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём послании, в частности, отметил, что Беларусь продолжает оставаться надёжным партнёром Армении и готова предпринять все необходимые шаги для развития межгосударственного диалога.

Президент Республики Молдова Игорь Додон выразил уверенность, что исторически налаженные между двумя странами и народами дружественные связи создают основу для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своём послании, в частности, выразил уверенность, что существующий между двумя странами высокий уровень взаимодействия и взаимопонимания является прочной основой для дальнейшего непрерывного развития отношений и укрепления взаимовыгодных связей.

Президенту Республики Армену Саркисяну поздравления направили Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бин Зайд аль Нахайян, вице-президент ОАЭ. премьер-министр, правитель Дубая Мухаммад бин Рашид аль Мактум, принц Абу-Даби, верховный вице-командующий вооружёнными силами ОАЭ Мухаммад бин Зайд аль Нахайян.

Президента Армена Саркисяна поздравил также Председатель Исполнительного комитета СНГ, Исполнительный секретарь Сергей Лебедев.

Свои добрые пожелания президенту Армену Саркисяну и армянскому народу направили также Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль Асад и генерал-губернатор Австралийского Союза Питер Косгроув.