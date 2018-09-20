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ЕС не подпишет соглашения о Brexit без договоренности по ирландской границе


Евросоюз не подпишет соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) без договоренности по ирландской границе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС.

"Соглашения о Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по ирландской границе", - сказал он.

 

 




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