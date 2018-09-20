Торговый оборот между Арменией и Польшей увеличился на 13%

Осень 2017 года, когда министр иностранных дел Польши посетил Армению с официальным визитом, стала хорошим периодом для развития двусторонних отношений между Арменией и Польшей. Об этом в беседе с Арменпресс сказал посол Польши в Армении Павел Чеплак.

Подчеркнув важность взаимных визитов высокопоставленных лиц, посол отметил, что в ходе этих визитов обсуждаются различные вопросы сотрудничества.

Говоря об экономическом сотрудничестве, посол Чеплак отметил, что товарооборот между двумя странами за первые 5-7 месяцев этого года вырос на 13%. “Это не такой высокой показатель, как нам хотелось. Следует подчеркнуть, что ряд продуктов поступает в нашу страну не из Армении, а из разных стран. Например, ваши соки приходят в нашу страну через Болгарию”, - сказал посол.

Он заверил, что после парламентских выборов в Армении взаимные визиты продолжатся. “Надеюсь, что после выборов ваш премьер-министр посетит нашу страну”, - сказал посол Польши.