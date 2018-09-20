Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-09-18

ЕРЕВАН, 20 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 сентября, курс доллара США сократился на 1.18 драмa и составил 482.44 драм. Курс евро сократился на 0.99 драмa и составил 564.60 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.28 драм. Курс британского фунта сократился на 0.25 драмa и составил 637.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 2.55 драмa и составила 18664.15 драм. Цена серебра сократилась на 0.93 драмa и составила 220.02 драм. Цена платины выросла на 15.65 драмa и составила 12672.33 драм.