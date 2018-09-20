Азиатские индексы - 20-09-18

ТОКИО, 20 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.01% и составил 23674.93 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.11% и составил 1787.60 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.06% и составил 2729.25 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 27477.67 пункта.