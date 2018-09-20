По случаю Праздника Независимости президенту Армении поздравительное послание направил президент РФ Владимир Путин
По случаю Праздника Независимости Республики Армения поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну направил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:
«Сердечно поздравляю Вас с Днём Независимости Республики Армения.
С удовлетворением отмечаю дружественный, союзнический характер отношений между нашими государствами, высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.
Убеждён, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-армянских партнёрских связей отвечает коренным интересам наших братских народов, идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в закавказском регионе.Искренне желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Армении – мира и благополучия».