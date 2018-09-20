Время в Ереване: 11:07:36,   20 Сентябрь

Близ Тбилиси произошло землетрясение


Землетрясение магнитудой 3 произошло в трех километрах от столицы Грузии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в данных на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 15:13 по тбилисскому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. 

Сообщений о пострадавших не поступало.



 




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