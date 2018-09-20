Близ Тбилиси произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3 произошло в трех километрах от столицы Грузии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в данных на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 15:13 по тбилисскому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших не поступало.





