Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю 27-ой годовщины Независимости Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю 27-ой годовщины Независимости Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

«От имени народа и руководства Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 27-ой годовщиной Независимости Республики Армения: праздник, который дорог и памятен армянству всего мира.

Велик Ваш личный вклад в дело строительства и развития независимой армянской государственности. В этот праздничный день желаю Вам мира, доброго здоровья и величайших успехов на пути развития и процветания нашего отечества и народа, реализации общенародных целей».