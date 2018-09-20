«Космическая монолитная конструкция»: британская газета – о судьбе круглого здания аэропорта «Звартноц»

Британское издание Daily Mail пишет о судьбе круглого здания аэропорта «Звартноц», которое предназначено на снос, называя его «Космическая монолитная конструкция». Как передает «Арменпресс», Daily Mail пишет о том, каким важным и новаторским стало его архитектурное решение в советские годы.

«Он похож на монолитный космический город, словно сошедший со страниц научной фантастики, в действительности же он был одним из драгоценных камней в советской короне», – такими словами начинается статья в известном издании Daily Mail, посвященная терминалу №1 ереванского аэропорта «Звартноц» (старое здание, известное в народе как «Круглое»).

Терминал №1 ереванского аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР. Теперь же он заброшен, под замком, на грани сноса, пишет издание.

«Он был построен в 1970-х годах, тогда этот самый современный аэропорт обслуживал более 2500 пассажиров ежечасно.

Для них это было пиком роскоши – с рестораном в центральной башне, откуда открывался прекрасный вид на столицу Армении – Ереван.

Старое здание терминала в аэропорту "Звартноц" когда-то было перекрестком Европы и Азии. Теперь, войдя в здание, попадаешь назад в 1970-е годы. В зале прилета бетонные и мраморные стены рушатся, поврежденный потолок протекает, а окна повреждены или отсутствуют. На стенах можно увидеть рекламные плакаты советской эпохи», – говорится в статье.

Британские архитекторы призывают спасти здание от разрушения. Эти эксклюзивные фотографии показывают культовое революционное здание и его призрачный интерьер, пишет СМИ.

Ведущий британский архитектор Тим Флинн говорит, что аэропорт является уникальным образцом архитектуры.

Архитектор надеется, что новое правительство Армении, пришедшее к власти после майской бархатной революции, решит, что Круглое здание «Звартноца» – историческое сооружение, которое должно быть сохранено. При этом он предупреждает: чем дольше оно остается в таком состоянии, тем шансы спасти его уменьшаются.

Отмечается, что владельцы хотят снести старое здание аэропорта, чтобы освободить место для расширения нового международного терминала. Но им противостоит дочь архитектора старого здания аэропорта – Анаит Тарханян. Она сейчас борется за пост мэра Еревана – с миссией спасти здание от сноса. Отец Анаит – Артур Тарханян – был частью команды, которая сделала это здание «Звартноца» символом Армении, представленным на открытках и туристических брошюрах.

Клем Сесил – из Save Europe's heritage и глава центра российской культуры в Лондоне Pushkin House – говорит: «Здание Звартноца – это классика в своем роде, его нужно спасать. Оно было возведено в период, когда советские архитекторы экспериментировали с международными влияниями».