Ара Баблоян отбывает с официальным визитом в Швейцарию

24 сентября делегация во главе с Председателем НС Ара Баблояном отбывает с двухдневным официальным визитом в Берн. В составе делегации вице-спикер НС Микаел Мелкумян, депутаты НС Армен Ашотян, Армен Рустамян, Геворк Горгисян, Шушан Сардарян и Ширак Торосян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель НС встретится с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Буманом, вице-президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем федерального департамента финансов Ули Маурером, председателем комиссии по внешним отношениям Совета кантонов Филиппо Ломбарди, с членами группы дружбы Швейцария – Армения. Парламентская делегация посетит также офис по вопросам развития и сотрудничества Швейцарии.