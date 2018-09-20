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Ара Баблоян отбывает с официальным визитом в Швейцарию


24 сентября делегация во главе с Председателем НС Ара Баблояном отбывает с двухдневным официальным визитом в Берн. В составе делегации вице-спикер НС Микаел Мелкумян, депутаты НС Армен Ашотян, Армен Рустамян, Геворк Горгисян, Шушан Сардарян и Ширак Торосян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель НС встретится с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Буманом, вице-президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем федерального департамента финансов Ули Маурером, председателем комиссии по внешним отношениям Совета кантонов Филиппо Ломбарди, с членами группы дружбы Швейцария – Армения. Парламентская делегация посетит также офис по вопросам развития и сотрудничества   Швейцарии.


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