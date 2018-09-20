Президент Китая поздравил Президента Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости

По случаю 27-ой годовщины Независимости Республики Армения Президент Республики Армен Саркисян получил поздравительное послание от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов вместе с Вами прилагать совместные усилия, чтобы двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество достигли нового уровня, достигнутые в ходе реализации совместной инициативы «Один пояс, один путь» результаты принесли больше пользы нашим странам и народам», - сказано в поздравительном послании Президента Китая.