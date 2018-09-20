Ара Баблоян встретился с Ашотом Гуляном

20 сентября Председатель НС РА Ара Баблоян встретился с председателем парламента Республики Арцах Ашотом Гуляном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС РА.

Приветствуя гостя, глава законодательного органа Армении высоко оценил уровень взаимодействия парламентов двух армянских республик.

Ара Баблоян заверил, что вопрос мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта постоянно находится в центре внимания НС РА, и парламентарии на всех международных платформах защищают интересы Республики Арцах и ее народа.

Ашот Гулян поблагодарил за теплый прием и плодотворное сотрудничество.

Председатель НС Республики Арцах поздравил Ара Баблояна с 100-летием Парламента Армении.

Собеседники обсудили ряд вопросов парламентской дипломатии, подчеркнули важность регулярных встреч парламентов Армении и Арцаха на уровне комиссий, совместных заседаний межпарламентской комиссии.