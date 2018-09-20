Президент Казахстана поздравил президента Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости
14:57, 20 Сентябрь, 2018
По случаю 27-ой годовщины Независимости Республики Армения президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Тепло поздравляя президента Армении, глава Казахстана выразил уверенность, что прочные традиции дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надёжной основой для расширения плодотворного сотрудничества на благо народов Казахстана и Армении.