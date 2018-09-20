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Президент Казахстана поздравил президента Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости


По случаю 27-ой годовщины Независимости Республики Армения президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Тепло поздравляя президента Армении, глава Казахстана выразил уверенность, что прочные традиции дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надёжной основой для расширения плодотворного сотрудничества на благо народов Казахстана и Армении. 


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