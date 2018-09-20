Бизнес ФРГ призвал усилить кооперацию с ЕАЭС в свете торгового конфликта между США и КНР

Восточный комитет германской экономики ("Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V." - OAOEV) в свете эскалации торгового конфликта между США и Китаем призвал ЕС к сотрудничеству с Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в обнародованном в четверг заявлении главы организации Вольфганга Бюхеле.

"Эскалация конфликта между США и Китаем должен стать новым тревожным звонком для ЕС, - отмечается в нем. - Захватывает дух от того, с какой целеустремленностью [президент США] Дональд Трамп дестабилизирует международную торговую систему, в создании которой участвовали и США, и игнорирует ВТО".

Бюхеле уверен, что "лучшим ответом ЕС на растущую протекционистскую угрозу было бы заключение соглашений о свободной торговле с, по возможности, многими странами и регионами". "После успешных переговоров ЕС с Южной Кореей, Канадой и Японией и заявлений о соглашениях с MERCOSUR и Африкой, нам недостает новых усилий по кооперации с ЕАЭС", - считает он. По его мнению, до сих пор сотрудничество с ЕАЭС является "белым пятном" в торговой политике Евросоюза".

"Сложные политические отношения с Россией не должны вести к тому, что по-прежнему будет царить затишье", - считает Бюхеле. "Напротив, небольшие страны - члены ЕАЭС - Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия с нетерпением ожидают начала прямых переговоров, - указал он. - Кто ищет путей развития конструктивной повестки дня в отношениях с Россией и укрепления доверия, тот должен начинать именно здесь".

Глава OAOEV напомнил, что правительство ФРГ открыто для переговоров ЕС и ЕАЭС и "даже закрепило идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока в коалиционном соглашении". "Это может стать хорошей исходной базой", - считает он.

Созданный в октябре 1952 года, ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб- квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" ["Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V." (OAOEV) (зарегистрированное объединение)].