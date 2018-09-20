Реклама азартных игр должна идти в эфире после полуночи: Никол Пашинян

Реклама казино и азартных игр должна идти в эфире не с 22:00, а после полуночи. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Министр финансов Атом Джанджугазян отметил, что правительство имеет свои предложения по этому вопросу. В частности, объем и время рекламы будут регулироваться соответствующим законом, предлагается маркировка подобных рекламных роликов – старше 21 года.

Кроме того, Атом Джанджугазян отметил, что есть некоторые риски в том, что карты отнесены не к категории азартных игр, а к категории спортивных игр.

Защитник прав человека Арман Татоян отметил, что его офис провел исследования в данной области и представил свои замечания, в частности, Защитник прав человека предлагает исключить любые обращения, связанные с азартными играми, к несовершеннолетним, запретить создавать впечатление, будто игра обеспечивает постоянный доход и пр.

Правительство одобрило пакет предложений.