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Папа Римский Франциск призвал молодежь уважать родителей


Папа Римский Франциск призвал молодых католиков уважать родителей, своих и чужих. Понтифик возглавил традиционную общую аудиенцию на ватиканской площади Святого Петра, сообщает папская служба печати. Франциск посвятил свое очередное поучение четвертой библейской заповеди "Чти отца и мать своих". Он, призвал, в частности, "не сквернословить" в отношении людей, подаривших дар жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если ты отдалился от своих родителей, сделай над собой усилие и вернись к ним: может быть, они старые - помни, что они подарили тебе жизнь!" - заявил римский первосвященник.

Он напомнил о существующей привычке к оскорблениям и сквернословию: "Пожалуйста, никогда не оскорбляйте своих и чужих родителей... Примите для себя такое внутреннее решение - с сегодняшнего дня!".

"Чтить родителей означает признавать их важность и связь с такими чувствами, как любовь, преданность и забота", - считает Франциск.

 

 




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