Армения - на 100-м месте в новом рейтинге ФИФА
14:26, 20 Сентябрь, 2018
Сборная Армении по футболу сохранила свои позиции в обнародованном в четверг новом рейтинге ФИФА, заняв 100-е место. Как передает «Арменпресс», соперники армянской сборной в Лиге наций расположились в рейтинге следующим образом: Македония (68-е место), Лихтенштейн (178-е), Гибралтар (198-е).
Первая десятка рейтинга ФИФА по версии от 20-го сентября такова:
1-2. Бельгия
1-2. Франция
3. Бразилия
4. Хорватия
5. Уругвай
6. Англия
7. Португалия
8. Швейцария
9. Испания
10. Дания
Ранее в дебютном матче Лиги наций армянская команда победила сборную Лихтенштейна со счетом 2:1, а затем уступила в гостях македонцам со счетом 2:0.
Сборная Армении попала в четвертую группу дивизиона D Лиги наций. Ее соперниками являются команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара.
После двух туров, сборная Армении с тремя очками занимает второе место в своей группе, уступая македонцам, у которых 6 очков. Сборная Лихтенштейна занимает третье место также с тремя очками. Замыкают турнирную таблицу гибралтарцы, которые проиграли оба стартовых матча.