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Армения - на 100-м месте в новом рейтинге ФИФА


Сборная Армении по футболу сохранила свои позиции в обнародованном в четверг новом рейтинге ФИФА, заняв 100-е место. Как передает «Арменпресс», соперники армянской сборной в Лиге наций расположились в рейтинге следующим образом: Македония (68-е место), Лихтенштейн (178-е), Гибралтар (198-е).

Первая десятка рейтинга ФИФА по версии от 20-го сентября такова: 

1-2. Бельгия 
1-2. Франция 
3. Бразилия 
4. Хорватия
5. Уругвай  
6. Англия
7. Португалия 
8. Швейцария
9. Испания 
10. Дания

Ранее в дебютном матче Лиги наций армянская команда победила сборную Лихтенштейна со счетом 2:1, а затем уступила в гостях македонцам со счетом 2:0.

Сборная Армении попала в четвертую группу дивизиона D Лиги наций. Ее соперниками являются команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. 

После двух туров, сборная Армении с тремя очками занимает второе место в своей группе, уступая македонцам, у которых 6 очков. Сборная Лихтенштейна занимает третье место также с тремя очками. Замыкают турнирную таблицу гибралтарцы, которые проиграли оба стартовых матча.


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