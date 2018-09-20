Президент Швейцарской Конфедерации поздравил Президента Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости

По случаю 27-ой годовщины Независимости Республики Армения поздравительное послание Президенту Республики Армену Саркисяну направил Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании говорится:

«В связи с Национальным праздником Республики Армения, а также по случаю Дня Независимости, от имени Федерального Совета и от себя лично с радостью шлю Вашему Превосходительству и армянскому народу тёплые поздравления. Позвольте адресовать вашей стране самые искренние пожелания счастья и процветания, а также Вам пожелать здоровья и успеха.

Хочу подтвердить ту важность, которую моя страна придаёт развитию доверия и дружественных связей с Арменией. Пользуясь случаем, выражаю благодарность также за приглашение на 17-й саммит Франкофонии в Ереване – для меня это честь, с радостью буду участвовать в саммите. Швейцария придаёт большое значение Международной организации Франкофонии, члены которой взяли на себя обязательство продвигать демократию, мир, права человека и культурное и языковое многообразие. Саммит позволит нашим странам в будущем ещё больше укрепить наши привилегированные связи».