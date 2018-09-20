ЕСПЧ постановил выплатить 20.600 евро Мушегу Сагателяну - по делу 1-го марта

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня огласил решение по делу «Сагателян против Армении». Как передает «Арменпресс», ЕСПЧ постановил выплатить 20.600 евро Мушегу Сагателяну – как пострадавшему по делу 1-го марта.

Иск в ЕСПЧ подал Мушег Сагателян, он касался задержания истца в ходе широкомасштабных акций протеста после президентских выборов 2008 года, судебного разбирательства и отношения Полиции.

Мушег Сагателян представил в ЕСПЧ иск на основании ст.3 (запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), пп. 1,2,3 ст.5 (право на свободу и личную неприкосновенность), пп. 1 и 3 ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст.10 (свобода выражения мнения) и ст.11 (свобода собраний и объединений) Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейской конвенции по правам человека).

ЕСПЧ посчитал, что имело место нарушение вышеуказанных прав, и подтвердил, что страна-ответчик – Армения – в течение 3 месяцев должна выплатить истцу 15.600 евро – в качестве компенсации нематериального ущерба, а также 5000 евро – на судебные издержки.