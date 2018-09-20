NYT: умер один из основоположников постмодернизма архитектор Роберт Вентури

Американский архитектор Роберт Вентури, лауреат Притцкеровской премии, которого называли одним из основоположников постмодернизма, умер на 94-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сына Вентури.

По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Роберту Вентури принадлежит авторство проектов таких зданий, как Художественный музей в Сиэтле (штат Вашингтон), Музей современного искусства в Сан-Диего (штат Калифорния), Медицинский исследовательский институт Гордона и Вирджинии МакДональд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).