В январе-августе 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, экономическая активность в Армении выросла на 7.7%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, об этом свидетельствуют текущие оперативные данные по социально-экономкическому положению в стране за этот период.

В январе-августе 2018 года, по сравнению с тем же периодим прошлого года, рост строительства составил 8.5%, рост в промышленности составил 4.4%, торговый оборот вырос на 9.7%.

В январе-августе 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, в сфере услуг (без торговли) отмечается повышение в размере 18.9%, Спад ВВП отмечается только в сельском хозяйстве – на 1%, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года.

В январе-августе 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, в производстве электроэнергии отмечается повышение в размере 1.3%;

Средняя номинальная зарплата за январь-август 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, выросла на 3,7% (168.467 драмов), в государственном секторе средняя номинальная зарплата выросла на 1,8%, а в частном секторе средняя номинальная зарплата выросла на 3.7 %.

За январь- август 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, 2017 года, внешний товарооборот вырос на 26.4%, причем, экспорт вырос на 16.5%, а импорт – на 32 %.

Курс доллара за январь-август 2018 года составил 482.01 драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.