Трамвай без водителя появится в Потсдаме
13:23, 20 Сентябрь, 2018
Тестирование первого в мире самоходного трамвая началось в Потсдаме, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В ходе испытаний беспилотный трамвай успешно проехал по шестикилометровому маршруту,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В это время в кабине находился водитель, чтобы в случае компьютерного сбоя избежать аварии.
Как отмечает издание, до появления этого транспорта на улицах Потсдама должно пройти некоторое время: необходимо "научить" бортовые компьютеры согласовывать свои действия с другими участниками дорожного движения, например, автомобилями. Поэтому беспилотнику пока не разрешено перевозить пассажиров на регулярной основе.