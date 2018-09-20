Трамвай без водителя появится в Потсдаме

Тестирование первого в мире самоходного трамвая началось в Потсдаме, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В ходе испытаний беспилотный трамвай успешно проехал по шестикилометровому маршруту,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В это время в кабине находился водитель, чтобы в случае компьютерного сбоя избежать аварии.

Как отмечает издание, до появления этого транспорта на улицах Потсдама должно пройти некоторое время: необходимо "научить" бортовые компьютеры согласовывать свои действия с другими участниками дорожного движения, например, автомобилями. Поэтому беспилотнику пока не разрешено перевозить пассажиров на регулярной основе.