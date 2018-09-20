Alibaba отказалась от планов создать 1 млн рабочих мест в США

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba отказался от своего обещания содействовать созданию в США миллиона рабочих мест на фоне разрастания торговой войны Вашингтона и Пекина. Об этом заявил глава холдинга Джек Ма, которого в четверг цитирует агентство "Синьхуа".

"Предпосылкой для данного обещания было дружественное китайско-американское партнерство и рациональные торговые отношения. Этих условий сегодня больше не существует, поэтому наше обещание не может быть выполнено", - пояснил магнат агентству в кулуарах корпоративной конференции "Alibaba" в Ханчжоу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тем не менее, по его словам, компания не оставит попыток содействовать здоровому развитию двусторонней торговли. Миллиардер также выразил мнение, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может затянуться на 20 лет.

В январе прошлого года на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Джек Ма озвучил планы Alibaba Group создать в ближайшие пять лет до миллиона рабочих мест в США за счет помощи американским предпринимателям в реализации их товаров на рынках Китая и Азии через существующие онлайн-платформы.