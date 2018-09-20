Умер хореограф Артур Митчелл

Американский артист балета и хореограф Артур Митчелл скончался на 85-м году жизни. Об этом в среду сообщается в Facebook Театра танца Гарлема.

"С глубокой грустью мы делимся с вами новостью о том, что основавший нас художественный руководитель, великий Артур Митчелл ушел из жизни", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным газеты The Washington Post, хореограф умер в среду в одной из больниц Нью-Йорка. По словам племянницы артиста, причиной его смерти стала почечная недостаточность.

Артур Митчелл стал первым чернокожим солистом крупнейшей американской балетной труппы "Нью-Йорк Сити балет". В 1969 году вместе с Карелом Шуком он основал Театр танца Гарлема и стал его художественным руководителем.