Сроки выдачи паспортов старого образца продлеваются не на 2, а на 1 год

Сроки выдачи паспортов старого образца, закрепленные решением правительства номер 821 от 25-го декабря 1998 года, продлеваются не на 2, а на 1 год: до 1-го января 2019 года, а не до 1-го января 2020 года, как планировалось ранее. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян сказал, что это предполагает, что после 1-го января 2019 года гражданам будут выдаваться исключительно биометрические паспорта. По его словам, решение этого вопроса связано с техническими задачами, в связи с окончанием договора с польской компанией PWPW, которая занималась выпуском паспортов армянского образца, а сейчас пока надо определить победителя в новом тендере и пр.

ремьер-министр Армении Никол Пашинян предложил лучше проработать тему с тем, чтобы процесс выдачи паспортов гражданам Армении протекал беспрепятственно и гладко.