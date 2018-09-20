Попустительства не будет: обращение Валерия Осипяна накануне выборов в Совет старейшин Еревана

Начальник полиции Армении Валерий Осипян, накануне выборов в Совет старейшин Еревана, обратился к согражданам с призывом сохранять в процессе выборов законопослушность, не нарушать законы и общественный порядок. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано, что полиция проверила свои силы, провела подготовительную работу и готова защитить правопорядок и проведение выборов, включая день голосования и далее, в соответствии с избирательным законодательством Армении.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян воззвал ко всем гражданам и политическим силам, прося о содействии в процессе выборов, в частности, путем строгого следования букве закона, сохранения атмосферы любви и согласия, провозглашенных основными ценностями бархатной революции и пр.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян выразил уверенность в сознательности граждан и удачном проведении всех этапов избирательного процесса.