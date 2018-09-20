ЦБ Армении сообщает, что, для обеспечения всех трансакций политических партий и блоков в связи с предстоящими 23-го сентября выборами в совет старейшин Еревана, ЦБ Армении и коммерческие банки будут работать 21-го и 22-го сентября (с 9:00 - до 17:00). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЦБ Армении.

О работе в эти дни филиалов коммерческих банков будет сообщено дополнительно.