ЦБ Армении и коммерческие банки будут работать 21-го и 22-го сентября
ЦБ Армении сообщает, что, для обеспечения всех трансакций политических партий и блоков в связи с предстоящими 23-го сентября выборами в совет старейшин Еревана, ЦБ Армении и коммерческие банки будут работать 21-го и 22-го сентября (с 9:00 - до 17:00). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЦБ Армении.О работе в эти дни филиалов коммерческих банков будет сообщено дополнительно.
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