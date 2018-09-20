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Президент Армении посетил посольство Китая в Армении


Президент Армении Армен Саркисян 20-го сентября посетил посольство Китая в Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян поздравил посла Китая в Армении Тиена Эрлонга, персонал и сотрудников посольства с предстоящим праздником – Днем Китайской Народной Республики.


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