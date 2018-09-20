Помпео обвинил Керри в желании подорвать курс Трампа по Ирану

Бывший госсекретарь США Джон Керри, поддерживая контакты и консультации с руководством Ирана, стремится подорвать курс президента США Дональда Трампа. Такую оценку дал действиям политика в среду в интервью телеканалу Fox News нынешний глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Майкл Помпео. Фрагмент беседы был размещен на сайте телеканала,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

"Госсекретарь Керри, видимо, никак не может расстаться с [политической] сценой. Одно дело встречаться со своими визави, но другое дело - поступать так, как поступают госсекретарь Керри, [бывший заместитель госсекретаря по политическим делам] Уэнди Шерман и [экс-министр энергетики США] Эрнест Монис. Вся эта банда активно стремится подорвать то, чего пытается достичь президент Трамп", - отметил Помпео. "Нет ничего предосудительного в том, чтобы беседовать с ними [иранцами], но при этом надо работать на Америку, на внешнюю политику Америки. Они же этого не делают, они работают на свою внешнюю политику, которая не является американской", - добавил госсекретарь США.