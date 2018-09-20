ЕГЭ по предмету «Армянский язык» будет проводиться в ЦОТ

В следующем году ЕГЭ по предмету «Армянский язык» будет проводиться в Центре оценок и тестирования Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал ВРИО директора Центра оценок и тестирования Армении Армен Пашаян.

«Вероятно, в следующем году ЕГЭ по предмету «Армянский язык» будет проводиться в Центре оценок и тестирования Армении. Это согласовано с МОН Армении, в ближайшее время надо срочно организовать подготовительные работы, как и раньше, тесты будет готовить мы, сейчас мы же будет вести ЕГЭ, сформировав экзаменационные центры»,- сказал он.

По его словам, это будет сделано так, чтобы экзменуемым было удобно: центры будут ив сельских районах – в райцентрах, ехать куда ученикам из сел придется не дальше, чем на 15-20 км.