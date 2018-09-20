ЦИК Грузии отказал в регистрации на президентские выборы режиссеру Шенгелая

Центральная избирательная комиссия Грузии отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты известному грузинскому кинорежиссеру Георгию Шенгелая, соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК.

В опубликованных на сайте данных отмечено, что 19 желающих баллотироваться в президенты не предоставили комиссии подписи избирателей, следовательно, "им было отказано в регистрации", среди них числится Шенгелая. Желающие бороться за президентский пост должны были собрать не менее 25 923 подписей избирателей. Георгий Шенгелая – брат известного грузинского кинорежиссера Эльдара Шенгелая. Он автор таких кинофильмов, как "Мелодии Верийского квартала", "Путешествие молодого композитора", "Хареба и Гоги", "Смерть Орфея". Решение пойти в политику Шенгелая объяснил ранее тем, что не видит "в политическом спектре сильной личности, кто был бы готов стать президентом",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября. Окончательное число тех, кто готов побороться за должность главы государства, станет известно 28 сентября.