Во Франции появится музей памяти жертв терактов

Музей памяти погибших при терактах будет создан во Франции. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон, принявший участие в церемонии поминовения жертв терроризма, организованной по инициативе общественных организаций на территории исторического Дома Инвалидов в Париже.

"Я хочу, чтобы проектирование этого музея началось незамедлительно, - сказал Макрон, участвовавший в церемонии вместе со своей супругой Брижит. - Такой мемориал станет данью памяти всем погибшим в результате террористических актов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На встрече присутствовали бывший президент Франции Николя Саркози, лидер оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, члены французского правительства, представители ведущих объединений гражданского общества. Участники церемонии почтили память жертв террористических атак минутой молчания, после чего Эмманюэль Макрон пообщался с родственниками погибших от рук террористов.

Президент Франции в ходе своего выступления также озвучил предложение установить Национальный день памяти жертв терроризма. Эта дата, как отметил Макрон, станет предметом дальнейших консультаций с общественными ассоциациями. "Республика многое сделала для помощи семьям пострадавших, но она может и должна сделать еще больше, - сказал Макрон. - Память о трагедиях, унесших сотни жизней невинных людей, должна жить в наших сердцах".

Глава государства также сообщил, что до конца года планирует учредить специальный центр, сотрудники которого будут отвечать за оказание поддержки пострадавшим в результате терактов. Такой центр будет располагаться на территории университетского госпиталя.