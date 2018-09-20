СМИ: в Индии при падении давления внутри самолета пострадали более 30 человек

Более 30 пассажиров авиалайнера индийской компании Jet Airways, вылетевшего утром в четверг по маршруту Мумбаи - Джайпур, почувствовали себя плохо из-за падения давления в салоне. Как сообщает телеканал NDTV, пассажиры жаловались на кровотечение из носа, ушей и сильные головные боли.

По данным телеканала, вскоре после взлета давление в самолете Boeing 737, на борту которого находилось 166 человек, стало резко снижаться. Автоматически сработала система выброса кислородных масок. Пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Авиалайнер срочно вернулся в Мумбаи. В аэропорту врачи оказали первую помощь пострадавшим.

По предварительной информации, причиной ЧП могла стать ошибка экипажа, не включившего нужный режим в салоне, указывает телеканал.