Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога с Россией, поскольку не видит этому альтернативы. Об этом глава грузинского правительства заявил в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Мы очень воодушевлены решением президента Трампа вести диалог с Россией, потому что альтернативы диалогу нет", - указал Бахтадзе. "Я думаю, что прямые контакты с Россией на самом высоком из возможных уровней действительно позитивны и приносят результаты", - добавил премьер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом, говоря об отношениях с Москвой, Бахтадзе в интервью утверждал, что Россия будто бы "оккупировала 20% территории" Грузии и "продолжает агрессивную политику" по отношению к этой стране. "К сожалению, Россия пытается подорвать наши мирные инициативы", - утверждал он.