Помпео увидел большую угрозу для США в долгосрочной перспективе в Китае, чем в РФ

Китай со временем станет более опасным для национальной безопасности США, чем сегодня Россия, считает американский госсекретарь Майк Помпео.

В интервью телеканалу Fox News Майк Помпео он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор" России, которая "ведет себя агрессивно, вмешивается в наши выборы",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Если же рассматривать долгосрочную перспективу, то более серьезная опасность американскому образу жизни, экономическому росту США исходит от Китая", - заявил Помпео.