Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Южная Осетия
09:53, 20 Сентябрь, 2018
20 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову по случаю Дня независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
"Многоуважаемый Анатолий Ильич!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Республики Южная Осетия с Днем независимости!
20 сентября 1990 года стало поворотным этапом в древней истории Осетии. Народ Южной Осетии принял важное решение и провозгласил независимость своей Родины, выразив готовность самому определять собственную судьбу.
За эти годы Республика Южная Осетия-Государство Алания прошла тернистый, но славный путь, не раз вставая на защиту своей независимой государственности, чести и достоинства.
Сегодня братская Южная Осетия - состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее. Мы искренне рады всем достижениям и успехам дружественного нам государства.
Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Анатолий Ильич, и желаю Вам, всему народу Южной Осетии-Алании мира, счастья, новых успехов и достижений!"