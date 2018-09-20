Время в Ереване: 11:07:36,   20 Сентябрь

Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Южная Осетия


20 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову по случаю Дня независимости. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
"Многоуважаемый Анатолий Ильич!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Республики Южная Осетия с Днем независимости!
20 сентября 1990 года стало поворотным этапом в древней истории Осетии. Народ Южной Осетии принял важное решение и провозгласил независимость своей Родины, выразив готовность самому определять собственную судьбу. 
За эти годы Республика Южная Осетия-Государство Алания прошла тернистый, но славный путь, не раз вставая на защиту своей независимой государственности, чести и достоинства. 
Сегодня братская Южная Осетия - состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее. Мы искренне рады всем достижениям и успехам дружественного нам государства.
Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Анатолий Ильич, и желаю Вам, всему народу Южной Осетии-Алании мира, счастья, новых успехов и достижений!"


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации