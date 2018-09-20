«Реал», «Бавария» и «Ювентус» одержали победу; Роналду получил красную карточку: Лига чемпионов
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялись игры в группах E, F, G, H. Как передает «Арменпресс», вгруппе H чемпион Италии туринский «Ювентус» на выезде обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 2:0. Красную карточку получил португальский нападающий Криштиану Роналду, который был удален до конца игры.
Английский «Манчестер Юнайтед» в Швейцарии обыграл «Янг Бойз» со счетом 3:0.
В группе F французский «Лион» на выезде победил чемпиона Англии «Манчестер Сити» - 2:1.
В группе G мадридский «Реал» отправил 3 безответных мяча в ворота итальянской «Ромы».
Таким образом, в первом туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты:Группа E:«Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 0:2
«Аякс» (Голландия) - АЕК (Греция) - 3:0 (видео)
Группа F:«Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) - 1:2
«Шахтер» (Украина) - «Хоффенхайм» (Германия) - 2:2
Группа G: «Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) - 3:0
«Виктория» (Пльзень, Чехия) - ЦСКА (Россия) - 2:2
Группа H:«Янг Бойз» (Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:3
«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 0:2