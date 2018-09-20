«Реал», «Бавария» и «Ювентус» одержали победу; Роналду получил красную карточку: Лига чемпионов

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялись игры в группах E, F, G, H. Как передает «Арменпресс», вгруппе H чемпион Италии туринский «Ювентус» на выезде обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 2:0. Красную карточку получил португальский нападающий Криштиану Роналду, который был удален до конца игры.



Английский «Манчестер Юнайтед» в Швейцарии обыграл «Янг Бойз» со счетом 3:0.



В группе F французский «Лион» на выезде победил чемпиона Англии «Манчестер Сити» - 2:1.



В группе G мадридский «Реал» отправил 3 безответных мяча в ворота итальянской «Ромы».

Таким образом, в первом туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты:

Группа E:«Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 0:2«Аякс» (Голландия) - АЕК (Греция) - 3:0 (видео)Группа F:«Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) - 1:2«Шахтер» (Украина) - «Хоффенхайм» (Германия) - 2:2Группа G: «Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) - 3:0«Виктория» (Пльзень, Чехия) - ЦСКА (Россия) - 2:2Группа H:«Янг Бойз» (Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:3«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 0:2