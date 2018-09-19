Время в Ереване: 11:07:36,   19 Сентябрь

В Армении есть человек, который за неделю покупает три телекомпании и 20 сайтов и говорит, что свобода слова ограничивается: Пашинян


На встрече блока “Мой шаг” с избирателями премьер-министр Никол Пашинян коротко коснулся мнений об ограничении свободы слова в стране.

Когда люди жалуются на отсутствие свободы слова, они должны сначала подумать, что они говорят. В Армении есть человек, который за неделю покупает три телекомпании и 20 сайтов и говорит, что свобода слова ограничивается. Все они ведут антипропаганды против правительства, и такое мнение является абсурдом”, - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации