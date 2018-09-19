В Армении есть человек, который за неделю покупает три телекомпании и 20 сайтов и говорит, что свобода слова ограничивается: Пашинян
На встрече блока “Мой шаг” с избирателями премьер-министр Никол Пашинян коротко коснулся мнений об ограничении свободы слова в стране.
“Когда люди жалуются на отсутствие свободы слова, они должны сначала подумать, что они говорят. В Армении есть человек, который за неделю покупает три телекомпании и 20 сайтов и говорит, что свобода слова ограничивается. Все они ведут антипропаганды против правительства, и такое мнение является абсурдом”, - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян.
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