В Армении есть человек, который за неделю покупает три телекомпании и 20 сайтов и говорит, что свобода слова ограничивается: Пашинян

На встрече блока “Мой шаг” с избирателями премьер-министр Никол Пашинян коротко коснулся мнений об ограничении свободы слова в стране.

“Когда люди жалуются на отсутствие свободы слова, они должны сначала подумать, что они говорят. В Армении есть человек, который за неделю покупает три телекомпании и 20 сайтов и говорит, что свобода слова ограничивается. Все они ведут антипропаганды против правительства, и такое мнение является абсурдом”, - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян.