Ереван готов к предстоящему саммиту: генсек МОФ

В Брюсселе 18 сентября состоялось заседание послов стран Франкофонии, которое было посвящено XVII саммиту Международной организации Франкофонии в Ереване. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, встреча была организована по инициативе посольства Армении в Бельгии вместе с постоянным представительством МОФ в ЕС и посольством Канады в Бельгии. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан, а также руководители и члены 85 дипломатических миссий, аккредитованных в Брюсселе.

Посол Армении в Бельгии и Люксембурге Татул Маргарян подчеркнул важность активного участия послов накануне саммита франкоязычных стран в Ереване. Затем представитель Армении в МОФ посол Кристиан Тер-Степанян представил подготовку к предстоящему саммиту МОФ.

Генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан также выступил перед этим событием, который особо отметил, что Ереван готов к предстоящему саммиту и выразил уверенность, что он пройдет на высоком уровне и с большим успехом.

В конце сеанса был проведен прием, и был показан фильм, посвященный XVII саммиту МОФ в Ереване.