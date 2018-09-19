Туск заявил, что созовет саммит по Brexit в середине ноября
Председатель Евросовета Дональд Туск намерен в середине ноября созвать экстренный саммит 27 стран-членов сообщества, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Я хотел бы закончить переговоры этой осенью, поэтому я предложу лидерам созвать саммит приблизительно в середине ноября", - сказал он в среду на пресс-конференции в Зальцбурге, где вечером откроется двухдневный неформальный саммит ЕС.
- 19:36 БЕЛТА и Белорусский государственный музей истории ВОВ начинают совместный проект "Партизанская летопись"
- 18:52 Министр иностранных дел Армении принял Комиссара Совета Европы по правам человека
- 18:42 Ереван готов к предстоящему саммиту: генсек МОФ
- 18:25 Обсуждены вопросы защиты традиционных семейных ценностей
- 17:55 Туск заявил, что созовет саммит по Brexit в середине ноября
- 17:53 Глава Каталонии выступил за проведение референдума о самоопределении
- 17:50 Предстоящие на 20 сентября мероприятия
- 17:48 По предварительным данным, в результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий
- 17:44 Министр обороны Армении принял новоназначенного военного атташе Чехии
- 17:38 Обсуждены вопросы развития армяно-японских отношений в сфере обороны
- 17:35 Лидер Южной Кореи встретится с Трампом в Нью-Йорке 24 сентября
- 17:27 Постоянная комиссия НС Республики Арцах по государственно-правовым вопросам обсудила законопроекты
- 17:17 Ученые нашли вещество, помогающее против облысения
- 17:03 Одноногая девушка вышла в финал конкурса "Мисс Италия"
- 16:55 Эрдоган заявил, что в Турции нет экономического кризиса
- 16:33 ФИДЕ назначила Ашота Вардапетяна главным судьей встречи Карлсен-Каруана
- 16:26 В Пакистане суд решил отпустить экс-премьера Шарифа из тюремного заключения
- 16:10 Заповедник кошек на Гавайях стал популярной достопримечательностью
- 16:04 Приостановлена программа по укрупнению сельских общин
- 15:39 Севан для многих остается неиссякаемым источником воды: Сурен Папикян
- 15:37 Первое в мире обновление ключа для защиты доменных имен интернета состоится 11 октября
- 15:21 Умер сценарист «Альфа» и «Улицы Сезам»
- 15:11 Sony представила мини-версию первой PlayStation
- 14:39 Роберт Кочарян пока не определился с форматом своего возвращения в политику: Интервью изданию «Коммерсант»
- 14:35 ВЭФ: роботы создадут больше рабочих мест, чем отберут. Но потрясения неизбежны
- 14:06 "Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой покорил Сеть – видео
- 14:02 Комиссия НС Армении по изучению прослушки телефонного разговора начальников СНБ и ОСС пригласит международных экспертов
- 13:48 Президент датского банка Danske Bank подал в отставку по причине отмывания денег азербайджанского и российского происхождения
- 13:38 В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе
- 13:37 Полотна и графические работы Мартироса Сарьяна, созданные в Париже, были представлены на одной площадке
- 13:28 Пресс-секретарь Мун Чжэ Ина: соглашение с КНДР является декларацией об окончании войны
- 13:19 Компания «Санитек» ввозит 5 мусороуборочных машин для урегулирования вывоза мусора в Ереване
- 13:10 Выплаты возмещений по части НДС беспримерно возросли
- 13:09 Сын богатейшего человека в Грузии женился – кто стал избранницей Иванишвили
- 13:05 Раз в месяц центр Парижа будет пешеходным
19:06, 13.09.2018
Просмотрели 2059 раз Президент Республики Арцах принял сенатора штата Калифорния США Энтони Партантино и мэра Глендейла Заре Синанян
19:09, 13.09.2018
Просмотрели 2047 раз Кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович восхищен армянской шахматной школой
01:59, 13.09.2018
Просмотрели 1825 раз «Шант-2018»: в рамках учений принято решение об объявлении войны
14:03, 12.09.2018
Просмотрели 1814 раз Приобретение многофункциональной авиации является приоритетным для Армении: министр обороны
00:00, 14.09.2018
Просмотрели 1636 раз Стартовал визит Никола Пашиняна во Францию: премьер-министр возложил венок к памятнику Комитасу и встретился с представителями армянской общины