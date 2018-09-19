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Туск заявил, что созовет саммит по Brexit в середине ноября


Председатель Евросовета Дональд Туск намерен в середине ноября созвать экстренный саммит 27 стран-членов сообщества, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я хотел бы закончить переговоры этой осенью, поэтому я предложу лидерам созвать саммит приблизительно в середине ноября", - сказал он в среду на пресс-конференции в Зальцбурге, где вечером откроется двухдневный неформальный саммит ЕС.

 

 

 

 




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