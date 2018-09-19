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По предварительным данным, в результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий


На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Республики Армения, дислоцированной в северо-восточном направлении, 19 сентября, в районе 13:30 часов, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение в области шеи получил контрактный военнослужащий рядовой Айказ Бабкенович Матевосян (1980 года рождения).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, по пути в госпиталь рядовой Матевосян скончался.

Министерство обороны Республики Армения выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам.




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