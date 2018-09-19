Министр обороны Армении принял новоназначенного военного атташе Чехии

Министр обороны Армении Давид Тоноян 19 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Республике Армения Петра Микиску и военного атташе, подполковника Игоря Кандарча (резиденция в Тбилиси) по случаю его аккредитации в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, министр обороны поздравил подполковника Кандарча и отметил, что армяно-чешское сотрудничество в области обороны имеет многолетний опыт, а между сторонами существует соответствующая правовая основа и желание развивать сотрудничество. Также была подчеркнута важность сотрудничества в военно-технической сфере и необходимость подписать правовой документ, определяющий сферу его реализации.

Посол Микиска подтвердил готовность чешской стороны развивать сотрудничество и выразил надежду, что назначение нового военного атташе придаст новый импульс отношениям.

В свою очередь подполковник Кандарч выразил готовность продолжать уже налаженное сотрудничество и инициировать новые направления, которые будут выражены в программе армяно-чешского двустороннего военного сотрудничества на 2019 г.